20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 22:55

РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо

18 серпня 2025, 22:55
Фото: YouTube
Найближчим часом повинна відбутися зустріч українського та російського омбудсменів. Росіяни хочуть провести обмін цивільними

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У РФ заявили, що запропонували Києву обмін цивільними у форматі "31 на 31". Зустріч українського та російського омбудсменів повинна відбутися цього тижня. Російська представниця Москалькова заявила, що списки на обмін обидві сторони вже сформували.

Ймовірно, РФ запросить 31 жителя Курської області, які, за словами росіян, перебувають на території України.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

РФ Україна війна обмін полонених
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Трамп переривав переговори з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну
18 серпня 2025, 23:55
В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
18 серпня 2025, 23:15
Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові
18 серпня 2025, 22:30
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
