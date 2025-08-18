Фото: YouTube

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У РФ заявили, що запропонували Києву обмін цивільними у форматі "31 на 31". Зустріч українського та російського омбудсменів повинна відбутися цього тижня. Російська представниця Москалькова заявила, що списки на обмін обидві сторони вже сформували.

Ймовірно, РФ запросить 31 жителя Курської області, які, за словами росіян, перебувають на території України.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.