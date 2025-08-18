Фото: YouTube

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США заявив, що Україна отримає гарантії безпеки. При цьому він заявив, що Україну до НАТО не візьмуть

Про це президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що США не буде підтримувати вступ України до НАТО. При цьому він зауважив, що Київ отримає гарантії безпеки.

"Буде багато, буде багато допомоги, коли йдеться про безпеку. Буде багато допомоги. Це буде добре. Вони є першою лінією оборони, тому що вони там, але ми також збираємося їм допомогти. Ми будемо залучені, коли це станеться", - каже Трамп.

При цьому на зустрічі Трамп заявив, що допомога Україні може припинитися, якщо не буде вимоги.

Нагадаємо, перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом. Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості.