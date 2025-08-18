20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 20:55

Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським

18 серпня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США заявив, що Україна отримає гарантії безпеки. При цьому він заявив, що Україну до НАТО не візьмуть

Про це президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що США не буде підтримувати вступ України до НАТО. При цьому він зауважив, що Київ отримає гарантії безпеки.

"Буде багато, буде багато допомоги, коли йдеться про безпеку. Буде багато допомоги. Це буде добре. Вони є першою лінією оборони, тому що вони там, але ми також збираємося їм допомогти. Ми будемо залучені, коли це станеться", - каже Трамп.

При цьому на зустрічі Трамп заявив, що допомога Україні може припинитися, якщо не буде вимоги.

Нагадаємо, перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом. Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США
Місія МВФ приїде до України наприкінці серпня
18 серпня 2025, 12:45
За понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України — DeepState
18 серпня 2025, 09:56
Без Криму і НАТО: Трамп заявив, що Зеленський може "майже миттєво зупинити війну"
18 серпня 2025, 07:38
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
18 серпня 2025, 20:24
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »