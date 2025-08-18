Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом

фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, РФ можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп обладает такой силой.

"Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!", – подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.