20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 19:15

Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом

18 августа 2025, 19:15
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, РФ можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп обладает такой силой.

"Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!", – подытожил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Келлог США политика Украина
Обнародовано расписание встреч Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
18 августа 2025, 09:29
Без Крыма и НАТО: Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну"
18 августа 2025, 07:38
Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом
18 августа 2025, 07:14
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21
Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12
Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55
В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
18 августа 2025, 20:33
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
18 августа 2025, 20:15
В Одесской области в ДТП погибли три человека
18 августа 2025, 19:43
Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
18 августа 2025, 19:20
Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"
18 августа 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »