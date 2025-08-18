11:56  18 августа
18 августа 2025, 12:45

Миссия МВФ приедет в Украину в конце августа

18 августа 2025, 12:45
Иллюстративное фото: из открытых источников
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в конце августа в страну прибудет миссия Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом она сказала в ходе презентации Программы действий правительства, передает RegioNews.

"Продолжаем работу с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ", — сказала Свириденко.

Она также добавила, что в переговорную группу могут войти депутаты Верховной Рады.

Кроме того, премьер отметила, что правительство активно сотрудничает с Европейским Союзом, предоставившим более 3 млрд евро поддержки. В то же время в Украине идет подготовка к решениям по инициативе ERA.

Справка: ERA – совместная инициатива стран G7. Общий объем программы составляет 50 млрд долларов. Средства будут поступать от доходов замороженных активов России.

Напомним, в начале июля исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы EFF. По его результатам, Украина получит девятый транш в размере около 500 миллионов долларов США.

Ранее в МВФ призвали Украину повысить тарифы на коммунальные услуги до "уровня возмещения расходов". Такой шаг должен способствовать возобновлению доходности энергетического сектора.

