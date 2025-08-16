16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 17:19

Суд отправил чиновника КГГА под домашний арест

16 августа 2025, 17:19
фото: Вечерний Киев
Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в растрате средств на капремонте руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

"Печерский районный суд города Киева, убедившись в обоснованности подозрения, подтвержденного доказательствами, предоставленными стороной обвинения, применил к руководителю аппарата КГГА и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА" меры пресечения в виде ничего домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителя аппарата КГГА и уже бывшего директора КП "АТП КГГА" подозревают в растрате 1,3 млн гривен. Подозреваемые потратили бюджетные деньги на ремонт здания в центре Киева, которое находится в частной собственности, поэтому не может ремонтироваться за бюджетные деньги.

Как сообщалось, чиновника КГГА разоблачили на схеме по уклонению от мобилизации. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
07 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
