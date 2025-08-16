Суд отправил чиновника КГГА под домашний арест

фото: Вечерний Киев

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в растрате средств на капремонте руководителю аппарата КГГА Дмитрию Загуменному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

"Печерский районный суд города Киева, убедившись в обоснованности подозрения, подтвержденного доказательствами, предоставленными стороной обвинения, применил к руководителю аппарата КГГА и бывшему директору коммунального предприятия "АТП КГГА" меры пресечения в виде ничего домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителя аппарата КГГА и уже бывшего директора КП "АТП КГГА" подозревают в растрате 1,3 млн гривен. Подозреваемые потратили бюджетные деньги на ремонт здания в центре Киева, которое находится в частной собственности, поэтому не может ремонтироваться за бюджетные деньги.

Как сообщалось, чиновника КГГА разоблачили на схеме по уклонению от мобилизации. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.