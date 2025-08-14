В Украине будут судить российского олигарха, завладевшего имуществом Львовского автобусного завода

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, действия россиянина привели к убыткам предприятия более чем в 350 млн грн.

Установлено, что в 2005 году он возглавил набсовет предприятия, что позволяло принимать решение об отчуждении имущества. В 2008 году организовал передачу 8 объектов недвижимости своим коммерческим структурам. Для этого подчиненные подделали финансовые документы. Это сэкономило деньги олигарху и позволило фактически украсть часть помещений завода.

Схожий механизм олигарх использовал и в 2016 году.

Фигуранту инкриминируют подделку документов и присвоение имущества (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 размерах) УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, весной 2025 года в Монако задержан сын эксглавы "Мотор Сичи" за хищение госимущества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.