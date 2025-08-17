Фото из открытых источников

СМИ опубликовали "предложения" Путина, о которых он говорил с Трампом на Аляске. Среди требований и территории, и церковь, и русский язык

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

По данным источников издания, требования Путина таковы:

Перемирие к полноценному соглашению не будет;

Украина выводит войска из Донецкой и Луганской областей;

Заморозка линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;

Возвращение Украине участков в Сумской и Харьковской областях;

Формальное признание оккупированного Крыма частью РФ;

Упразднение по крайней мере части санкций против России;

Запрет Украины вступать в НАТО;

возможность предоставления Киеву определенных гарантий безопасности;

Предоставление официального статуса русскому языку (регионально или повсеместно), а также свобода действий Русской православной церкви.

Напомним, Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Президент также отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что война в Украине закончится к Рождеству, если состоится эта трехсторонняя встреча.