Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
СМИ опубликовали "предложения" Путина, о которых он говорил с Трампом на Аляске. Среди требований и территории, и церковь, и русский язык
Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.
По данным источников издания, требования Путина таковы:
- Перемирие к полноценному соглашению не будет;
- Украина выводит войска из Донецкой и Луганской областей;
- Заморозка линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;
- Возвращение Украине участков в Сумской и Харьковской областях;
- Формальное признание оккупированного Крыма частью РФ;
- Упразднение по крайней мере части санкций против России;
- Запрет Украины вступать в НАТО;
- возможность предоставления Киеву определенных гарантий безопасности;
- Предоставление официального статуса русскому языку (регионально или повсеместно), а также свобода действий Русской православной церкви.
Напомним, Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Президент также отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.
При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что война в Украине закончится к Рождеству, если состоится эта трехсторонняя встреча.
