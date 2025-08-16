Переговоры Трампа и Путина: главные заявления

фото: bbc.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске он должен совершить несколько телефонных звонков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

Заявления Трампа

Американский лидер заявил, что после сегодняшней встречи с Путиным на Аляске он должен совершить несколько телефонных звонков, в частности в НАТО, президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников.

"Я собираюсь позвонить по нескольким лицам и рассказать им о случившемся", – сказал Трамп.

По его мнению, несмотря на то, что соглашения нет, встреча была продуктивной.

Также Трамп заявил, что Путин "хотел бы завершить этот конфликт так же, как и он".

Отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины и гарантиях безопасности США для нее Трамп заявил, что это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, относительно которых мы в основном достигли согласия.

Также лидер США заявил, что будет на потенциальной встрече Путина и Зеленского: "Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду".

Заявления Путина

Глава Кремля заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы окончить войну. Также он призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться.

Российский диктатор сообщил, что для прекращения войны в Украине необходимо устранить ее первопричину.

"Ситуация в Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности", - сказал он.

Напомним, 15-16 августа президент США Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в городе Анкоридж на Аляске.