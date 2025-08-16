09:49  16 августа
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
20:14  15 августа
Выходные в Украине будут жаркими
UA | RU
UA | RU
16 августа 2025, 08:26

Переговоры Трампа и Путина: главные заявления

16 августа 2025, 08:26
Читайте також українською мовою
фото: bbc.com
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске он должен совершить несколько телефонных звонков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

Заявления Трампа

Американский лидер заявил, что после сегодняшней встречи с Путиным на Аляске он должен совершить несколько телефонных звонков, в частности в НАТО, президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников.

"Я собираюсь позвонить по нескольким лицам и рассказать им о случившемся", – сказал Трамп.

По его мнению, несмотря на то, что соглашения нет, встреча была продуктивной.

Также Трамп заявил, что Путин "хотел бы завершить этот конфликт так же, как и он".

Отвечая на вопрос о территориальных уступках Украины и гарантиях безопасности США для нее Трамп заявил, что это те пункты, которые мы обсудили, и это те пункты, относительно которых мы в основном достигли согласия.

Также лидер США заявил, что будет на потенциальной встрече Путина и Зеленского: "Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду".

Заявления Путина

Глава Кремля заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы окончить войну. Также он призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться.

Российский диктатор сообщил, что для прекращения войны в Украине необходимо устранить ее первопричину.

"Ситуация в Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности", - сказал он.

Напомним, 15-16 августа президент США Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в городе Анкоридж на Аляске.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп РФ США политика Путин Аляска
Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине
15 августа 2025, 23:05
Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко
15 августа 2025, 17:12
Нужно ли поддерживать Украину: американцев опросили перед встречей Трампа и Путина
15 августа 2025, 15:13
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Зеленский сообщил детали разговора с Трампом 16 августа
16 августа 2025, 10:35
На Аляске договорились договариваться. Что это значит?
16 августа 2025, 10:11
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
16 августа 2025, 09:49
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 09:21
Во время переговоров Трампа и Путина россияне атаковали Украину дронами и баллистикой
16 августа 2025, 08:57
Ведущий Никита Добрынин рассказал о первой работе на рынке
16 августа 2025, 02:30
Харьковское метро превратится в настоящую галерею
16 августа 2025, 02:00
Танцовщица Елена Шоптенко рассказала, общается ли с родственниками из РФ
16 августа 2025, 01:30
Кинофестиваль в Одессе: какие фильмы будут в программе
16 августа 2025, 01:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »