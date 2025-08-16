Зеленский сообщил детали разговора с Трампом 16 августа

фото: Офис Президента Украины

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что Трамп позвонил Зеленскому и они провели разговор с присоединившимися впоследствии лидерами стран НАТО.

"Длительная, содержательная беседа с Президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час – с Президентом Трампом", - написал Зеленский.

По его словам, Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира.

"Мы поддерживаем предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого", - добавил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске он должен совершить несколько телефонных звонков и не исключил встречу с Владимиром Зеленским.