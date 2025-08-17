Території, заборона вступати до НАТО, російська мова: які вимоги Путін висунув Україні для завершення війни
ЗМІ опублікували "пропозиції" Путіна, про які він говорив із Трампом на Алясці. Серед вимог і території, і церква, і російська мова
Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.
За даними джерел видання, вимоги Путіна такі:
- Перемир’я до повноцінної угоди не буде;
- Україна виводить війська із Донецької та Луганської областей;
- Заморожування лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях;
- Повернення Україні ділянок у Сумській і Харківській областях;
- Формальне визнання окупованого Криму частиною РФ;
- Скасування принаймні частини санкцій проти Росії;
- Заборона Україні вступати до НАТО;
- Можливість надання Києву певних гарантій безпеки;
- Надання офіційного статусу російській мові (регіонально або повсюдно), а також свобода дій Російської православної церкви.
Нагадаємо, Зеленський за підсумками телефонної розмови із Трампом повідомив, що Україна підтримує пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Президент України також зазначив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.
При цьому сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що війна в Україні закінчиться до Різдва, якщо відбудеться ця тристороння зустріч.
