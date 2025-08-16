В США заявили, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года
Если состоится трехсторонняя встреча, война закончится к Рождеству
Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.
"Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, тогда я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества", - говорится в сообщении.
По мнению американского политика, если встреча не состоится, то президент Трамп может нанести серьезные последствия Путину и тем, кто покупает его нефть и газ.
Напомним, Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Президент также отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.