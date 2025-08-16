12:52  16 августа
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
09:49  16 августа
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 11:26

В США заявили, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года

16 августа 2025, 11:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Если состоится трехсторонняя встреча, война закончится к Рождеству

Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в соцсети Х, передает RegioNews.

"Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, тогда я осторожно оптимистичен, что эта война закончится задолго до Рождества", - говорится в сообщении.

По мнению американского политика, если встреча не состоится, то президент Трамп может нанести серьезные последствия Путину и тем, кто покупает его нефть и газ.

Напомним, Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Президент также отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

