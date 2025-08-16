Во время переговоров Трампа и Путина россияне атаковали Украину дронами и баллистикой
РФ атаковала Украину ракетой "Искандер" и почти сотней беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В ночь на 16 августа Россия совершила атаку по Украине, выпустив баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.
Россияне атаковали прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 08:00 был сбит и подавлен 61 вражеский дрон. В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА по 12 объектам в разных регионах.
Напомним, российские ракеты стали опаснее. По словам экспертов, модернизированные "Искандеры" обходят системы Patriot, что делает их значительно более опасными.
