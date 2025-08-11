ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина

фото: Офис Президента Украины

В Евросоюзе хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что европейских лидеров на переговоры Трампа с Путиным, скорее всего, не допустят.

В то же время глава дипломатии ЕС созвала министров иностранных дел стран Евросоюза на экстренные переговоры. Туда также вызвали главу МИД Украины Андрея Сибига.

"В настоящее время цель состоит в том, чтобы обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске", - передает Politico.

Напомним, в МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.