13 серпня 2025, 20:57

Трамп все ще злий на Путіна: президент США продовжить допомогу Україні після зустрічі з російським диктатором — ЗМІ

13 серпня 2025, 20:57
Фото: YouTube
Дональд Трамп все ще має образу на російського диктатора Путіна. Це вплине на допомогу для України навіть після зустрічі 15 серпня

Про це повідомляє Axios, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на американських чиновників розповіли, що після серії телефонних дзвінків, які не дали результату, Дональд Трамп майже пів року дуже хоче особисто зустрітися з російським диктатором Путіним. При цьому Україна та Європа бояться, що коли Трамп подивиться Путіну в Очі, він може погодитися з жорсткими вимогами Кремля.

"Наразі ніхто не знає, чого Трамп хоче домогтися від Путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, наскільки сильно ми можемо вплинути на Трампа, але ми повинні продовжувати спроби", - сказав неназваний український чиновник.

При цьому американські чиновники впевнені, що навіть якщо риторика Дональда Трампа часом звучить проросійськи, то це тому, що він вірить, що подібні публічні заяви допоможуть йому укласти угоду. Крім того, він досі злиться на диктатора.

"Протягом кількох місяців загальна думка зводилася до того, що ми можемо обрушити російську економіку завтра. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося вибирати сторону, він битиме по російській економіці. З нього дійсно вистачить", - кажуть джерела.

Зокрема зазначають, що навіть якщо дипломатія не матиме успіху, Дональд Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України. Зазначається, що він зробить все можливе.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна відбудеться в Алясці вже 15 серпня. При цьому в Євросоюзі хочуть, що український президент Володимир Зеленський так був там присутній.

При цьому представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос переконаний, що ця зустріч нічого не змінить, адже диктатор раніше не показував готовність до компромісів. Крім того, на думку аналітика, Кремль спробує використати цю зустріч для створення розколу між Європою та США.

