иллюстративное фото: из открытых источников

США и РФ готовят соглашение о прекращении огня с отступлением ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Кремль сохранит контроль над оккупированными Крымом и Донбассом, что может привести к уступкам Украины остающимися под ее контролем частями Луганской и Донецкой областей.

Этот план, связанный с возможной встречей Трампа и Путина, предусматривает замораживание боевых действий на востоке, но оставляет нерешенными ключевые споры, в частности, контроль над Запорожской АЭС.

Напомним, я августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и заявил, что "время завершать войну". Также он сообщил, что "параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".