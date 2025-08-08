18:51  08 августа
08 августа 2025, 18:05

США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно

08 августа 2025, 18:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

США и РФ готовят соглашение о прекращении огня с отступлением ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Кремль сохранит контроль над оккупированными Крымом и Донбассом, что может привести к уступкам Украины остающимися под ее контролем частями Луганской и Донецкой областей.

Этот план, связанный с возможной встречей Трампа и Путина, предусматривает замораживание боевых действий на востоке, но оставляет нерешенными ключевые споры, в частности, контроль над Запорожской АЭС.

Напомним, я августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и заявил, что "время завершать войну". Также он сообщил, что "параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия".

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
