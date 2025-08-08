Стало известно, когда может состояться встреча Трампа и Путина

иллюстративное фото: из открытых источников

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на конец следующей недели

Как передает RegioNews, об этом сообщил в пятницу NBC News высокопоставленный представитель Белого дома.

Место проведения встречи еще не обсуждается, но среди возможных вариантов – ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия.

Представитель Белого дома также отметил, что россияне предоставили список требований для возможного перемирия, и США сейчас пытаются получить поддержку украинцев и европейских союзников.

Как сообщалось, США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине. По данным Bloomberg, США и РФ готовят соглашение о прекращении огня с отступлением ВСУ на Донбассе.