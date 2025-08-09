фото: REUTERS

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает RegioNews.

Журналисты ссылаются на европейских и украинских чиновников. Отмечается, что европейские чиновники выразили опасение, поскольку РФ требует от Украины передать восточную часть страны, известную как Донбасс без каких-либо обязательств с ее стороны. Ведь Кремль обещает прекратить боевые действия.

В материале говорится, что предложение российского диктатора может свидетельствовать, что РФ отказывается от предварительных требований по полному контролю над регионами вдоль всей линии фронта, которая сейчас простирается за пределы Донбасса. В случае, если Киев согласится отвести войска со всей восточной части Донецкой области, как того хочет российский диктатор, РФ будет контролировать Донбасс и Крым.

Неназванный украинский чиновник заявил, что Украина не против никаких предложений по обсуждению мирного соглашения. Однако перемирие будет обязательным шагом для дальнейших шагов.

Кроме того, вспоминают слова украинского лидера. Ведь Владимир Зеленский говорил, что территориальные вопросы и другие условия будут обсуждаться только после того, как Москва согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали социальный опрос. Согласно результатам, 69% украинцев хотят дипломатическое урегулирование конфликта. При этом 24% граждан поддерживают идею продления боевых действий до окончательной помощи.