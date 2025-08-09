18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
09 августа 2025, 01:20

Отвод войск и территории: требующий РФ в обмен на мир

09 августа 2025, 01:20
Читайте також українською мовою
фото: REUTERS
Читайте також
українською мовою

Российский диктатор Путин представил администрации президента США Трампа предложение о прекращении огня. По данным СМИ, среди требований главы Кремля территориальные уступки

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает RegioNews.

Журналисты ссылаются на европейских и украинских чиновников. Отмечается, что европейские чиновники выразили опасение, поскольку РФ требует от Украины передать восточную часть страны, известную как Донбасс без каких-либо обязательств с ее стороны. Ведь Кремль обещает прекратить боевые действия.

В материале говорится, что предложение российского диктатора может свидетельствовать, что РФ отказывается от предварительных требований по полному контролю над регионами вдоль всей линии фронта, которая сейчас простирается за пределы Донбасса. В случае, если Киев согласится отвести войска со всей восточной части Донецкой области, как того хочет российский диктатор, РФ будет контролировать Донбасс и Крым.

Неназванный украинский чиновник заявил, что Украина не против никаких предложений по обсуждению мирного соглашения. Однако перемирие будет обязательным шагом для дальнейших шагов.

Кроме того, вспоминают слова украинского лидера. Ведь Владимир Зеленский говорил, что территориальные вопросы и другие условия будут обсуждаться только после того, как Москва согласится на полное и безоговорочное прекращение огня.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали социальный опрос. Согласно результатам, 69% украинцев хотят дипломатическое урегулирование конфликта. При этом 24% граждан поддерживают идею продления боевых действий до окончательной помощи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США РФ Путин
Стало известно, когда может состояться встреча Трампа и Путина
08 августа 2025, 21:50
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
09 августа 2025, 02:00
В Украине дорожает сливочное масло: ждать ли падения цен
09 августа 2025, 01:40
В Украине подорожало масло: какие теперь цены
09 августа 2025, 00:55
Сезон консервации: сколько украинцам будет стоить "закрыть" арбуз 2025 года
09 августа 2025, 00:30
В Харьковской области могут изменить комендантский час
08 августа 2025, 23:55
Во Львовской области задержали мужчину, который расправился с пенсионеркой и напал на ее сына
08 августа 2025, 23:25
В Днепре бывшего "министра иностранных дел ДНР" приговорили к 15 годам заключения
08 августа 2025, 22:44
5 тысяч за "путешествие" в Румынию: в Закарпатье разоблачили очередную схему побега мужчин за границу
08 августа 2025, 22:37
В Купянске в результате российских атак пострадали 5 человек
08 августа 2025, 22:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »