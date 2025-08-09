09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
09 серпня
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
08 серпня
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
09 серпня 2025, 10:24

Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися

09 серпня 2025, 10:24
Фото: Радіо Свобода
Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня в американському штаті Аляска

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!", — зазначив Трамп.

Помічник російського президента Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив інформацію про зустріч, передають російські ЗМІ.

Водночас, за інформацією джерела CBS News, глава України Володимир Зеленський, ймовірно, "у певній формі" братиме участь у зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. За даними ЗМІ, серед вимог очільника Кремля територіальні поступки.

Раніше у ЗМІ опублікували соціальне опитування. Згідно з яким, 69% українців хочуть дипломатичного врегулювання війни. При цьому 24% громадян підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги.

США Україна Росія Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп зустріч Аляска
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
