Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці — Зеленський може долучитися

Фото: Радіо Свобода

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня в американському штаті Аляска

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!", — зазначив Трамп.

Помічник російського президента Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив інформацію про зустріч, передають російські ЗМІ.

Водночас, за інформацією джерела CBS News, глава України Володимир Зеленський, ймовірно, "у певній формі" братиме участь у зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. За даними ЗМІ, серед вимог очільника Кремля територіальні поступки.

Раніше у ЗМІ опублікували соціальне опитування. Згідно з яким, 69% українців хочуть дипломатичного врегулювання війни. При цьому 24% громадян підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги.