Смотрю на птенцов из гнезда Зеленского, и у меня появляется все больше вопросов
Смотрю на птенцов из гнезда Зеленского, которых Владимир Александрович привел во власть, и у меня появляется все больше вопросов.
Глава Фонда Госимущества Сенниченко Дмитрий получил подозрение в коррупции. Подозреваемый в афере на 10 миллиардов. Сбежал из Украины. Стал главой Фонда Госимущества в 2019 году.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко получил подозрение в коррупции. Речь идет о схеме вывода 206 миллионов гривен на протяжении 2014-2019 годов. Стал главой Нацбанка в 2020 году.
Председатель Антимонопольного комитета Кириленко Павел получил 2 подозрения. Первая за незаконное обогащение и представление недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы. Второе подозрение он получил тоже по недекларированию имущества в 2024 году. Также сообщено о подозрении его супруге в пособничестве в незаконном обогащении. Убежать не может. Пока.
Министр агрополитики Николай Сольский получил подозрение в незаконном завладении государственной землей в период 2017-2021 годов.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина обвинена в деле по хищению средств государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением. Кстати, сегодня у нее очередное судебное заседание по этому делу.
И наконец, вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды, когда был на посту министра Минрегиона. В производстве уже получили подозрения бывший советник Чернышева в должности министра регионального развития Максим Горбатюк, экс-государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копистира. После громкого скандала и огласки и под давлением некоторых людей Чернышев был вынужден вернуться в Украину. Говорит по собственной воле. Верим. Вчера получил подозрение в НАБУ.
А еще можно перечислять десятками разных "слуг народа", заместителей министров, глав департаментов СБУ и Минобороны, заместителей Генпрокурора и Главы ДБР, получивших подозрения в коррупции или незаконном обогащении или по которым вышли расследования с фактами злоупотреблений властью. Извините, а это представители власти или члены организованной преступной группировки? Ибо у меня окончательного ответа нет. Подозрение это еще не приговор, но нормально ли, что такое количество чиновников Зеленского замазано коррупционными делами?