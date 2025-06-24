Подозрение это еще не приговор, но нормально ли, что такое количество чиновников Зеленского замазано коррупционными делами?

Подозрение это еще не приговор, но нормально ли, что такое количество чиновников Зеленского замазано коррупционными делами?

Иллюстративное фото

Смотрю на птенцов из гнезда Зеленского, которых Владимир Александрович привел во власть, и у меня появляется все больше вопросов.

Глава Фонда Госимущества Сенниченко Дмитрий получил подозрение в коррупции. Подозреваемый в афере на 10 миллиардов. Сбежал из Украины. Стал главой Фонда Госимущества в 2019 году.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко получил подозрение в коррупции. Речь идет о схеме вывода 206 миллионов гривен на протяжении 2014-2019 годов. Стал главой Нацбанка в 2020 году.

Председатель Антимонопольного комитета Кириленко Павел получил 2 подозрения. Первая за незаконное обогащение и представление недостоверных сведений в декларациях за 2020-2023 годы. Второе подозрение он получил тоже по недекларированию имущества в 2024 году. Также сообщено о подозрении его супруге в пособничестве в незаконном обогащении. Убежать не может. Пока.

Министр агрополитики Николай Сольский получил подозрение в незаконном завладении государственной землей в период 2017-2021 годов.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина обвинена в деле по хищению средств государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением. Кстати, сегодня у нее очередное судебное заседание по этому делу.

И наконец, вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышев получил подозрение от НАБУ и САП в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды, когда был на посту министра Минрегиона. В производстве уже получили подозрения бывший советник Чернышева в должности министра регионального развития Максим Горбатюк, экс-государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копистира. После громкого скандала и огласки и под давлением некоторых людей Чернышев был вынужден вернуться в Украину. Говорит по собственной воле. Верим. Вчера получил подозрение в НАБУ.

А еще можно перечислять десятками разных "слуг народа", заместителей министров, глав департаментов СБУ и Минобороны, заместителей Генпрокурора и Главы ДБР, получивших подозрения в коррупции или незаконном обогащении или по которым вышли расследования с фактами злоупотреблений властью. Извините, а это представители власти или члены организованной преступной группировки? Ибо у меня окончательного ответа нет. Подозрение это еще не приговор, но нормально ли, что такое количество чиновников Зеленского замазано коррупционными делами?