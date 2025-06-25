Обыски, переписка, земельный дерибан: что известно о скандале с Чернышевым

За исчезновением вице-премьера Чернышева интересно было понаблюдать, но не менее интересно понимать, за что подозрение

За исчезновением вице-премьера Чернышева интересно было понаблюдать, но не менее интересно понимать, за что подозрение

фото: Facebook/Татьяна Николаенко

Еще год назад НАБУ пришло с обысками к близким соратникам Чернышеву Володину и Горбатюку. А также 2 женщины.

Эти обыски на полгода отложили его возвращение в Кабмин. Депутаты тогда откровенно говорили: зачем еще один министр с подозрением. Имея в виду бывшего министра АПК Сольского.

Хотя на самом деле кейсы очень разнятся. В момент отчуждения земель по делу Сольского тот был адвокатом. Чернышев – министром. И судьба сделки в Минрегионе определялась напрямую приказами Чернышева. Ее суть – завладение государственной землей через инвестиционные договоры. История развивается с февраля по декабрь 2022 года. Киев чуть не был оккупирован, а кто-то уверенно стирает землю.

Пока президент и премьер уверяли журналистов, что Чернышев вернется из своего турне по Европе, прокурор САП при избрании предохранительного застройщика Копистыри раз 7 вспомнила о встречах Чернышева, его людей и застройщика, чтобы обсудить детали плана.

"С целью конспирации и сокрытия своего участия в разработанном Копистирой преступном плане Чернышев поручил вести коммуникацию с Копистырью и Татаренко своему доверенному лицу Горбатюку. Горбатюк, будучи доверенным лицом Чернышева и не являясь официально работником Минрегиона, имел доступ к информации и документам, хозяйственных судах дел, касающихся земельного участка", - отметила прокурор на заседании суда.

Она постоянно ссылалась на снятые данные по пересылке документов и инструкции застройщика соратникам Чернышева. В результате – землю отдали в пользование по цене менее миллиарда гривен. А доверенные люди Чернышева получили десяток квартир на общую сумму 15 миллионов гривен.

14 мая у Чернышева прошли обыски, во время которых изъяли подаренный Копистирой том Сковороды, ценой 1 тысяча долларов.