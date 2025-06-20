Шмыгаль о Чернышеве: в командировке до конца недели

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Сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде народный депутат Алексей Гончаренко поинтересовался у премьер-министра Дениса Шмыгаля, как долго глава Министерства национального единства Алексей Чернышев будет находиться в командировке

Об этом нардеп написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

В ответ Шмигаль отметил, что командировка Чернышева подписана до конца недели.

"Посмотрим, что будет после", - прокомментировал Гончаренко ответ премьера.

Напомним, "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев не собирается добровольно возвращаться в Украину.

Как известно, министр сейчас находится в заграничной командировке и до сих пор не вернулся в Украину. Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

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