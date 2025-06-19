Верховная Рада "потролила" министра Чернышева на фоне возможного коррупционного скандала
Верховная Рада планировала вызвать на доклад министра единства Алексея Чернышева. Однако голосование за это не набрало необходимое количество голосов
Как информирует RegioNews народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, назвал это своеобразным "троллингом" со стороны парламентариев,
Сам Алексей Чернышев пока находится в заграничной командировке и до сих пор не вернулся в Украину. Эта ситуация происходит на фоне громкого вохможного коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.
Нардеп Гончаренко утверждает, что вскоре подозрение может получить и сам Чернышев. Собственно, поэтому, как писало RegioNews в своей статье, Чернышев пока не спешит возвращаться из-за границы. Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры. Именно он может вывести дела, касающиеся людей Чернышева и в будущем может касаться самого министра из компетенции НАБУ и САП и направить его в СБУ, где дело может "затеряться".
Читайте также: Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи