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Как информирует RegioNews народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, назвал это своеобразным "троллингом" со стороны парламентариев,

Сам Алексей Чернышев пока находится в заграничной командировке и до сих пор не вернулся в Украину. Эта ситуация происходит на фоне громкого вохможного коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Нардеп Гончаренко утверждает, что вскоре подозрение может получить и сам Чернышев. Собственно, поэтому, как писало RegioNews в своей статье, Чернышев пока не спешит возвращаться из-за границы. Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры. Именно он может вывести дела, касающиеся людей Чернышева и в будущем может касаться самого министра из компетенции НАБУ и САП и направить его в СБУ, где дело может "затеряться".

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