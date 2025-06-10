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10 июня 2025, 12:01

В Киеве разрушения потерпел Софиевский собор

10 июня 2025, 12:01
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В ночь на сегодня в Киеве был поврежден Софийский собор, что является важным памятником архитектуры и культуры

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает RegioNews .

По информации вышеуказанного ведомства, взрывная волна от ближайшего удара повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде святыни.

Софийский собор является одним из самых известных исторических сооружений Украины. Он принадлежит к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО и является важным культурным и религиозным памятником. Здание является символом духовного и культурного достояния страны.

Отмечается, что взрывная волна повредила часть конструкции собора. Представители соответствующих служб уже осмотрели поврежденные участки.

Напомним, в последнее время объекты культурного наследия часто попадают под удар российских военных атак. Украинские власти призывают международные организации поддержать сохранение уникальных исторических сооружений.

Ранее сообщалось, что в Киеве будет построен храм с кафе и детской комнатой.

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