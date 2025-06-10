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10 июня 2025, 07:03

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, разрушенные здания и пожары

10 июня 2025, 07:03
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фото: Telegram/ТСН.ua
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В ночь на 10 июня российские войска произвели запуск нескольких групп ударных беспилотников из разных регионов. Оккупанты направили атаку на Киев

Об этом сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.

По их словам, известно по меньшей мере о четырех пострадавших и серьезных разрушениях в семи районах города.

Шевченковский район:

  • 1 пострадавший;
  • пожар в жилом доме, еще один поврежден;
  • воспламенение автомобилей, нежилых помещений и бизнес-центра.

Оболонский район

  • 1 пострадавший;
  • пожар в аптеке;
  • обломки дрона упали на территорию школы;
  • разрушены два этажа жилого дома, еще один — поврежден;
  • пожары в офисных и складских зданиях, обломки на открытой территории.

Дарницкий район

  • 1 пострадавший;
  • пожары в жилом, нежилом и складских зданиях;
  • повреждение гаражного кооператива;
  • возгорание в лесополосе.

В Голосеевском районе – разрушение в бизнес-центре; падение обломков дрона на территории нежилого здания.

В Деснянском районе – возгорание автомобиля из-за падения обломков сбитого дрона.

В Соломенском районе – пожар в многоэтажке в результате падения обломков дрона на крышу здания.

В Подольском районе – повреждены нежилые помещения.

Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и не публиковать фото/видео с мест попаданий в официальные сообщения.

Напомним, ночью 9 июня российские войска также атаковали Киев ударными беспилотниками. Было повреждено офисное здание в Дарницком районе.

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