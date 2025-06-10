Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, разрушенные здания и пожары
В ночь на 10 июня российские войска произвели запуск нескольких групп ударных беспилотников из разных регионов. Оккупанты направили атаку на Киев
Об этом сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко, передает RegioNews.
По их словам, известно по меньшей мере о четырех пострадавших и серьезных разрушениях в семи районах города.
Шевченковский район:
- 1 пострадавший;
- пожар в жилом доме, еще один поврежден;
- воспламенение автомобилей, нежилых помещений и бизнес-центра.
Оболонский район
- 1 пострадавший;
- пожар в аптеке;
- обломки дрона упали на территорию школы;
- разрушены два этажа жилого дома, еще один — поврежден;
- пожары в офисных и складских зданиях, обломки на открытой территории.
Дарницкий район
- 1 пострадавший;
- пожары в жилом, нежилом и складских зданиях;
- повреждение гаражного кооператива;
- возгорание в лесополосе.
В Голосеевском районе – разрушение в бизнес-центре; падение обломков дрона на территории нежилого здания.
В Деснянском районе – возгорание автомобиля из-за падения обломков сбитого дрона.
В Соломенском районе – пожар в многоэтажке в результате падения обломков дрона на крышу здания.
В Подольском районе – повреждены нежилые помещения.
Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и не публиковать фото/видео с мест попаданий в официальные сообщения.
Напомним, ночью 9 июня российские войска также атаковали Киев ударными беспилотниками. Было повреждено офисное здание в Дарницком районе.