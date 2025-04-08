Депутаты не поддержали отставку секретаря Киевсовета Бондаренко, но он написал заявление и ушел с должности

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем телеграмме, передает RegioNews.

Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко написал заявление. До этого я отстранил его от подготовки и проведения заседаний", - написал он.

Кличко добавил, что семь чиновников уволены из-за "земельного дела" и очищение городских властей будет продолжаться.

Ранее стало известно, кто может стать секретарем Киевсовета.