Депутаты не поддержали отставку секретаря Киевсовета Бондаренко, но он написал заявление и ушел с должности
На внеочередном заседании Киевсовета депутаты тайным голосованием не поддержали досрочное прекращение полномочий заместителя Киевского городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко
Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем телеграмме, передает RegioNews.
Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко написал заявление. До этого я отстранил его от подготовки и проведения заседаний", - написал он.
Кличко добавил, что семь чиновников уволены из-за "земельного дела" и очищение городских властей будет продолжаться.
Ранее стало известно, кто может стать секретарем Киевсовета.
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