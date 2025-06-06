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Ночью столица, как и многие другие регионы, была под обстрелом россиян. В результате атаки были повреждены здания, а в частности — фасад возле известного музея

Об этом сообщил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, передает RegioNews.

Ночью 6 июня в результате российской атаки взрывная волна повредила фасад музея возле монумента "Родина-мать". На фотографиях можно увидеть избитые окна и двери.

"Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента "Батькивщина-мать". Музей работает в обычном режиме. Смерть рашистским оккупантам", - говорится в сообщении музея.

Напомним, ночью 6 июня россияне нанесли массированный удар по столице. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения. В частности, произошел пожар в 16-этажном жилом доме.