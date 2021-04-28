15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
18:48  28 апреля
Венедиктова и ее заместители получили прививки от Covid-19
18:04  28 апреля
На Донбассе зафиксировано восемь новых нарушений: боевики продолжают обстрел ВСУ
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 16:27 110

Протест на Банковой: суд изменил меру пресечения активисту Филимонову

28 апреля 2021, 16:27 110
Читайте також українською мовою
Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест
Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Киевский городской апелляционный суд изменил меру пресечения активисту Сергею Филимонову, который фигурирует в деле повреждения фасада Офиса президента во время акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает Суспільне, передает Regionews.

Согласно решению суда, Филимонов будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 8:00. Адвокаты подозреваемого просили отменить меру пресечения, настаивая на ее необоснованности.

Я считаю, что фаер, который я зажег - это не было оружие, я никому не собирался наносить телесные повреждения, а акция была абсолютно мирной. Поэтому я считаю, что это решение все равно не справедливо, но я рад, что хотя бы так", - заявил в суде Филимонов.

Также по решению суда, он должен являться по требованию следователей или суда, а также сдать загранпаспорта.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

1 апреля суд отправил активиста Филимонова под домашний арест. Тогда судья Кристина Константинова решила, что активист будет круглосуточно находиться дома.

Офис президента протест активисты погром акция решение

Терехов не способен отстаивать интересы Харькова в Киеве – эксперт
28 апреля 2021, 14:20
В "Слуге народа" рассказали, где сможет работать Витренко после Минэнерго
26 апреля 2021, 16:23
Зеленский поручил Ермаку подготовить его встречу с Путиным
26 апреля 2021, 14:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua