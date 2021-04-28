Протест на Банковой: суд изменил меру пресечения активисту Филимонову

Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест

Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест

Фото: Суспільне

Киевский городской апелляционный суд изменил меру пресечения активисту Сергею Филимонову, который фигурирует в деле повреждения фасада Офиса президента во время акции протеста 20 марта.

Об этом сообщает Суспільне, передает Regionews.

Согласно решению суда, Филимонов будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 8:00. Адвокаты подозреваемого просили отменить меру пресечения, настаивая на ее необоснованности.

Я считаю, что фаер, который я зажег - это не было оружие, я никому не собирался наносить телесные повреждения, а акция была абсолютно мирной. Поэтому я считаю, что это решение все равно не справедливо, но я рад, что хотя бы так", - заявил в суде Филимонов.

Также по решению суда, он должен являться по требованию следователей или суда, а также сдать загранпаспорта.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

1 апреля суд отправил активиста Филимонова под домашний арест. Тогда судья Кристина Константинова решила, что активист будет круглосуточно находиться дома.