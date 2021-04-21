Акция под ОП: апелляционный суд отменил домашний арест Ратушного

Более 10 человек были готовы взять его на поруки

Более 10 человек были готовы взять его на поруки

Фото из открытых источников

Судья Киевского апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу председателя инициативы «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного и отменила его меру пресечения в виде домашнего ареста.

Соответствующее решение объявила судья Татьяна Фрич после слушания, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Судья Киевского апелляционного суда Татьяна Фрич удовлетворила апелляционную жалобу председателя инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного и отменила его меру пресечения в виде домашнего ареста.

Во время рассмотрения жалобы адвокат Ратушного Евгения Закревская указала на признаки его непричастности к преступлениям, которые ему инкриминируют, и зачитала перечень из более 10 человек, готовых взять активиста на поруки.

Среди них: народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, член этой же партии Сергей Притула, сокоординаторка ОО "Защитим Протасов Яр" Юлия Бартле, поэт и журналист Дмитрий Лазуткин, краевед Александр Михайлик.

Прокуратура возражала против пересмотра меры пресечения, настаивая на том, что решение Печерского районного суда, по которому Ратушный должен был круглосуточно находиться дома и носить электронный браслет, было законным.

В конце концов судья отменила постановление суда первой инстанции. Поэтому пока ему не избрана мера пресечения.

Как сообщалось, 29 марта активиста Ратушного отправили под домашний арест. Его обязали носить электронное средство контроля.

Впоследствии, 8 апреля суд перенес рассмотрение апелляции одного из участников протеста. Апелляцию Ратушного перенесли из-за того, что Печерский районный суд Киева не передал материалы дела в Киевский апелляционный суд.

Напомним, 20 марта во время протестов сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами. также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада Офиса президента, среди них и Ратушный. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.

25 марта по вандализму на Банковой одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест. Активисту Ратушному может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.