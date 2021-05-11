Суд отменил постановление ЦИК, которое запрещало местные выборы на Донбассе
Этим постановлением были запрещены выборы 25 октября 2020 года
Этим постановлением были запрещены выборы 25 октября 2020 года
Сегодня, 11 мая Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.
Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА", передает RegioNews.
Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Известно, что третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации
Полный текст решения суда планируют обнародовать через 5 дней.
Напомним, Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.
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