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11 мая 2021, 16:06 81

Суд отменил постановление ЦИК, которое запрещало местные выборы на Донбассе

11 мая 2021, 16:06 81
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 мая Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА", передает RegioNews.

Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Известно, что третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации

Полный текст решения суда планируют обнародовать через 5 дней.

Напомним, Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.

суд ЦИК Местные выборы Постановление ОПОРА

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