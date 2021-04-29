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29 апреля 2021, 17:25 84

Протест на Банковой: суд смягчил меру пресечения Белковскому

29 апреля 2021, 17:25 84
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Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной
Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной
Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Алексею Белковскому, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под офисом Президента 20 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.

К нашему клиенту применен ночной домашний арест - с 22:00 до 6:00 следующих суток. Эта мера пресечения будет действовать до 23 мая, - говорится в сообщении.

Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение или уничтожение имущества и ранее Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, 23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада офиса президента. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.

Впоследствии по поводу "вандализма" на Банковой суд арестовал еще одного из подозреваемых - под круглосуточный домашний арест отправили Алексея Белковского.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

Офис президента акции протеста Сергей Стерненко суд вандализм хулиганство

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