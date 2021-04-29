Протест на Банковой: суд смягчил меру пресечения Белковскому
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Алексею Белковскому, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под офисом Президента 20 марта.
Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.
К нашему клиенту применен ночной домашний арест - с 22:00 до 6:00 следующих суток. Эта мера пресечения будет действовать до 23 мая, - говорится в сообщении.
Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение или уничтожение имущества и ранее Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.
Как сообщалось, 23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада офиса президента. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.
Впоследствии по поводу "вандализма" на Банковой суд арестовал еще одного из подозреваемых - под круглосуточный домашний арест отправили Алексея Белковского.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.