Протест на Банковой: суд смягчил меру пресечения Белковскому

Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной

Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Алексею Белковскому, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под офисом Президента 20 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.

К нашему клиенту применен ночной домашний арест - с 22:00 до 6:00 следующих суток. Эта мера пресечения будет действовать до 23 мая, - говорится в сообщении.

Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение или уничтожение имущества и ранее Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, 23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада офиса президента. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.

Впоследствии по поводу "вандализма" на Банковой суд арестовал еще одного из подозреваемых - под круглосуточный домашний арест отправили Алексея Белковского.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.