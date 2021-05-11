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11 мая 2021, 17:06 224

Стало известно, когда КСУ возьмется за представление о неконституционности назначения членов НКРЭКУ

11 мая 2021, 17:06 224
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Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года
Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года
Фото из открытых источников
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Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о соответствии Конституции назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт суда.

Пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном веб-сайте суда будет вестись трансляция заседания.

Известно, что в ноябре прошлого года в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Нардепы просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЕКП: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Ранее сообщалось, что КС проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине.

суд Украина НКРЭКУ Конституционный суд нардеп КСУ

 
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