Стало известно, когда КСУ возьмется за представление о неконституционности назначения членов НКРЭКУ

Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года

Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года

Фото из открытых источников

Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о соответствии Конституции назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт суда. Пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном веб-сайте суда будет вестись трансляция заседания. Известно, что в ноябре прошлого года в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Нардепы просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЕКП: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды. Ранее сообщалось, что КС проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине.

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