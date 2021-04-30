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30 апреля 2021, 17:16 11

Дело Шеремета: Антоненко отпустили под домашний арест

30 апреля 2021, 17:16 11
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Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца
Фото из открытых источников
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Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко освободили из СИЗО под домашний арест.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

"Только что Шевченковский суд Киева перевел его на домашний арест. На сегодняшнем заседании прокурор не стал требовать заключения под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле суда Антоненко пришли поддержать сторонники, но правоохранителей намного больше.

Напомним, 31 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юрия Антоненко.

суд Украина арест Антоненко Дело Шеремета домашний арест

 
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