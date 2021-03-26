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26 марта 2021, 14:45 117

В Черновцах митингуют "Слуги народа" в поддержку отстраненного вчера местного лидера

26 марта 2021, 14:45 117
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Заявляют, что партийное собрание по замене Другановского проведено с нарушениями
Заявляют, что партийное собрание по замене Другановского проведено с нарушениями
Фото molbuk.ua
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В Черновцах несколько десятков представителей партии "Слуга народа" вышли на акцию в поддержку депутата горсовета Виталия Другановського, которого вчера сняли с должности руководителя областной ячейки политсилы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Участники пикета выстроились в несколько рядов и заявляют, что партактив "Слуги народа" на Буковине возмущен информацией об устранении Другановского с должности руководителя областной ячейки.

Нас всех сюда привело одно неприятное событие, которое мы услышали вчера. Прочитали это из СМИ, что якобы состоялось собрание, на котором отстранили с поста главы партийной организации Виталия Другановского, и выбрали другого человека, – сказала одна из активисток.

Она отметила, что благодаря Виталию Другановскому "Слуга народа" успешно отбыла президентские, парламентские, а также местные выборы.

На президентских выборах мы получили прекрасный результат, хорошую победу. На парламентских выборах у нас тоже был хороший результат – из четырех избирательных округов мы имеем четырех депутатов Верховной Рады от "Слуги народа". А на местных выборах из трех районных советов два представляют представители партии "Слуга народа". В каждом совете есть наши депутаты. Многие имеют должности в органах местного самоуправления, – отметила участница пикета Светлана.

Пикетчики считают, что партийное собрание, на котором приняли решение об устранении Другановского, проведено с нарушениями. Утверждают, что изменения и назначения главы организации должны принимать на конференции, в которой должны принять участие делегаты со всей области – а этого не было.

Как сообщалось, вчера в Черновцах сменили председателя областной организации политической партии "Слуга народа". Вместо Виталия Другановского областную парторганизацию возглавила Елена Лыс.

Черновцы Слуга народа партия протест глава

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