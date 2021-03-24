Зеленский подписал документ о прекращении полномочий президента
Соответствующее распоряжение уже удалили с сайта президента
Соответствующее распоряжение уже удалили с сайта президента
На сайте президента Владимира Зеленского вышло распоряжение, в котором он уволил главу Кропивницкой райгосадминистрации Аллу Полищук "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".
Соответствующее распоряжение №206/2021-рп было опубликовано на сайте Офиса президента, 23 марта, передает RegioNews.
Впоследствии соответствующее распоряжение удалили с официального сайта президента. Скрин распоряжения опубликовали в СМИ.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни