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24 марта 2021, 11:16 12

Зеленский подписал документ о прекращении полномочий президента

24 марта 2021, 11:16 12
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Соответствующее распоряжение уже удалили с сайта президента
Соответствующее распоряжение уже удалили с сайта президента
Фото: из открытых источников
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На сайте президента Владимира Зеленского вышло распоряжение, в котором он уволил главу Кропивницкой райгосадминистрации Аллу Полищук "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Соответствующее распоряжение №206/2021-рп было опубликовано на сайте Офиса президента, 23 марта, передает RegioNews.

Впоследствии соответствующее распоряжение удалили с официального сайта президента. Скрин распоряжения опубликовали в СМИ.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства.

Владимир Зеленский президент должность указ документ

 
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