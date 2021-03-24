Зеленский подписал Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма

План реализации этой Стратегии должен разработать Кабинет Министров

План реализации этой Стратегии должен разработать Кабинет Министров

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 11 марта, которым была одобрена Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

В документе прописан комплекс дипломатических, военных, экономических, информационных и других мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности "Крымской платформы", - говорится в документе.

Отмечено, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиту прав и интересов граждан Украины.

Правительству поручено разработать план реализации Стратегии, на основе которого государственные органы подготовят и будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.

Напомним, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.