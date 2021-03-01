Дело Татарова: следствие имеет один день на завершение расследования

25 февраля суд не продлил сроки расследования дела заместителя Андрея Ермака

25 февраля суд не продлил сроки расследования дела заместителя Андрея Ермака

Фото: из открытых источников

В уголовном деле, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, остался один день для завершения следствия, поскольку ранее суд отказался продлить сроки расследования.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат одного из подозреваемых по этому делу Максима Микитася Артур Габриелян, передает RegioNews.

По его словам, в четверг, 25 февраля Шевченковский районный суд Киева не продлил сроки расследования, после чего в пятницу следователь СБУ и заместитель генерального прокурора повторно подали ходатайство на продление.

Правоохранители объясняли, что сейчас в деле продолжается экспертиза. Суд ответил отказом и на это ходатайство.

Артур Габриелян отметил, что закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом, поэтому не понятно, почему они подали повторное ходатайство на следующий день.

Он добавил, что сроки следствия завершаются в понедельник, 1 марта, и правоохранители теперь должны либо составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или завершить расследование дела Олега Татарова и закрыть дело.

По словам адвоката, по состоянию на 14 часов 1 марта подозреваемым в уголовном производстве не вручали обвинительный акт. Также известно, что на рассмотрении в суде находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Олега Татарова и эксперта Константина дубоноса.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписала подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали из НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило о подозрении в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.