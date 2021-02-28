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28 февраля 2021, 18:25 1231

Венедиктова подтвердила утечку информации по делу "Приватбанка"

28 февраля 2021, 18:25 1231
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Источники утечки информации пока неизвестны
Источники утечки информации пока неизвестны
Фото: Офис генпрокурора
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українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила утечку информации о подготовке подозрения бывшему первому заместителю председателя правления Приватбанка Владимир Яценко, но не может сказать, откуда именно он произошел.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

То, что утечка произошла, это факт ... Знали ли мы о том, что может быть утечка? Да, конечно, знали, поэтому "в капсуле" держалось все. Почему я быстро подписала подозрение? Ибо если информацией владеет более, чем доверенное количество человек, которые этим занимались, такое действительно может произойти. Мы разбираемся, откуда произошла утечка", - рассказала генпрокурорка.

Венедиктова заявила, что не может винить в истоке информации кого-то конкретного из прокуроров.

Если бы у меня были основания подозревать прокуроров... Их было бы устранено немедленно и в отношении них началась служебная проверка немедленно. Я не позволю никому называть прокуроров с конкретными фамилиями - люди зарабатывают свою репутацию годами, а затем в масс-медиа она может быть быстро испорчена. Прокурор остается в группе, он работает, у меня нет оснований для того, чтобы его отстранять от работы", - сказала Венедиктова.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и Директора НАБУ, которые обратились к Госавиаслужбы, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", после чего правоохранители начали следственные действия - експосадовця задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Генпрокурор Венедиктова также сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение эск-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

Приватбанк уголовное дело Ирина Венедиктова Офис генпрокурора подозрение

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