Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика с полуприцепом-цистерной не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.

К сожалению, 54-летний водитель погиб на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 14 ноября в Кировоградской области легковушка во время обгона столкнулась с грузовиком. На месте погибли два человека, пострадавшего ребенка госпитализировали.