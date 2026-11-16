Украина десятилетиями ослабляла свою обороноспособность, а теперь зависит от Запада

Если бы мы деньги так не воровали, то и танки были бы свои

Если бы мы деньги так не воровали, то и танки были бы свои

Все эти годы мы за границу продавали тысячи единиц самолетов, бронетехники, ракетных установок. Продавали тысячи – а теперь выпрашиваем единицы. Еще раньше Украина в обмен на вонючий газ для своего русифицированного насєлєнія отдала России все самолеты и ракеты, которые по сей день задействованы в войне против нас, "стратегического партнера России" на протяжении всей своей государственности. Сейчас поздновато посыпать голову пеплом, но мы десятилетиями сознательно не заботились о собственной безопасности, оголяя себя для Востока и отдаляя себя от Запада. А теперь, когда враг наращивает собственные плюс корейские плюс китайские ресурсы, а все наши ресурсы для ведения войны – сугубо западные и строго дозированные, то, как ни крути, пены постепенно будет становиться меньше, рациональности неуклонно больше. В шоу-бизнесе есть правило: если аплодисментов становится все меньше, а сценическое действо начинает вызывать зевоту – проект закрывают. Возможно, арлекинов это удивит, но в политике действует такое же правило. Если все твои привычные приемчики, игровые спецэффекты и театрализованные дивертисменты уже не срабатывают и бьют мимо цели – проект закрывают. Или в лучшем случае переформатируют.

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