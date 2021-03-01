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01 березня 2021, 15:43 151

Справа Татарова: слідство має один день на завершення розслідування

01 березня 2021, 15:43 151
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25 лютого суд не продовжив строки розслідування справи заступника Андрія Єрмака
25 лютого суд не продовжив строки розслідування справи заступника Андрія Єрмака
Фото: із відкритих джерел
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У кримінальній справі, в якій фігурує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, залишився один день для завершення слідства, оскільки раніше суд відмовився продовжити строки розслідування.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат одного із підозрюваних у цій справі Максима Микитася Артур Габрієлян, передає RegioNews.

За його словами, у четвер, 25 лютого Шевченківський районний суд Києва не продовжив строки розслідування, після чого в п'ятницю слідчий СБУ та заступник генерального прокурора повторно подали клопотання на продовження.

Правоохоронці пояснювали, що наразі в справі триває експертиза. Суд відповів відмовою і на це клопотання.

Артур Габрієлян зазначив, що закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням, тому не зрозуміло, чому вони подали повторне клопотання наступного дня.

Він додав, що строки слідства завершуються у понеділок, 1 березня, і правоохоронці тепер повинні або скласти обвинувальний акт, який згодом скерують до суду, або завершити розслідування справи Олега Татарова і закрити справу.

Зі слів адвоката, станом на 14 годину 1 березня підозрюваним у кримінальному провадженні не вручали обвинувальний акт. Також відомо, що на розгляді у суді знаходяться скарги двох фігурантів на підозри: Олега Татарова та експерта Костянтина Дубоноса.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.

НАБУ Офіс президента кримінальна справа корупція Олег Татаров

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