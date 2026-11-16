Идеология. Почему Украина не вступит в ЕС

Идеология. Почему Украина не вступит в ЕС

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Я выделяю несколько серьезных причин, из-за которых, по моему мнению, Украина не сможет вступить в ЕС.

1. Война

Даже когда закончится война, именно она является важнейшим аргументом против нашего вступления. Много лет в ЕС одна из элитных групп настаивала на том, что Украина должна быть "буфером” между ЕС и РФ, для того, чтобы орки не могли сразу напасть на европейцев. К сожалению, позиция этой группы оправдалась в полной мере. Если бы Украина стала членом ЕС, то это уже была бы война против всей Европы. Аналогично после войны, вступление Украины будет означать большую границу с Россией, а соответственно и угрозу для Союза.

Уже сегодня существует много доказательств того, что ЕС не видит нас своим членом. Чрезмерное (и бессмысленное) укрепление Польши, усиление присутствия НАТО на севере – все шаги делаются без логики членства Украины. Более того, уже сегодня ЕС с целью нашей поддержки мог бы распространять многие внутренние программы на нас, от кредитования, инвестирования до обмена знаниями и технологиями. Но европейцы четко держат с нами дистанцию.

2. Победа правых и конец известного нам ЕС

В следующем году, скорее всего, в ключевых странах ЕС: Франции и Германии, победят правые популисты. Они начнут демонтаж наднациональной власти ЕС и будут усиливать суверенитет стран. Это будет поддержано и странами Восточной Европы, где националисты уже давно приходят к власти. Поэтому ЕС как большой политический союз начнет исчезать и превращаться в международную организацию с общими правилами. Поэтому такого вступления, которое многие себе представляли, скорее всего, уже не произойдет не только с нами, но и ни с одной новой страной. В конце концов, за последние 13 лет в ЕС не вступило ни одно новое государство.

3. Нездоровая цена вступления

Мы еще не вступаем в ЕС, а каждый неадекватный сосед хочет максимально на нас нажиться. Венгры, поляки, словаки, чехи уже сегодня выдвигают нам максимум неадекватных требований и шантажируют нас нашим вступлением. Можно только представить, как они слетят с катушек, когда нужно будет голосовать за наше вступление. Вместо этого наше спокойное (а не фанатичное) отношение к вступлению – выбьет большинство их козырей. И им придется вести себя очень нормально.

4. Неправильность вступления

Еще одна серьезная причина нашего невступления – это неправильный подход к самому вступлению. Дело в том, что наша политическая элита видела во вступлении "волшебную таблетку” от наших проблем. Поэтому бросилась максимально выполнять европейские требования. Проблема возникла в том, что не было построено национальное государство, наша политическая система. Поэтому большинство всего, что мы принимаем с целью вступления в ЕС – бумажная фикция. У нас половина власти в бегах, а другая – в статусе и.о. Такое государство неспособно достигать стандартов ЕС. И европейцы очень хорошо это видят. На самом деле, логика вступления всегда происходила следующим образом: сначала построение сильного национального государства, затем национальное государство начинает интегрироваться в европейское пространство.

Плохо ли то, что мы не сможем вступить в ЕС? Нет. По моему мнению, это создает нам гораздо больше других возможностей. Ведь ни Израиль, ни Южная Корея не являются членами ни НАТО, ни ЕС, что совсем не помешало их стремительному развитию. Но об этих возможностях я напишу только в последнем разделе этих публикаций.