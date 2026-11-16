Удар по Полтавщине: произошел масштабный пожар

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки россиян на Полтавщине на территории промышленного предприятия в Кременчугском районе.

"При тушении огня неоднократно возникала угроза повторных вражеских ударов. На месте работали подразделения ГСЧС Полтавщины", - говорят спасатели.

Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.