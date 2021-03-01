НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа"

В отчетах политсилы обнаружили признаки уголовных преступлений

В отчетах политсилы обнаружили признаки уголовных преступлений

Фото: из открытых источников

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о прекращении государственного финансирования правящей партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает RegioNews.

Известно, что финансирование партии остановили из-за выявленных нарушений в отчетах за два отчетных периода

В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в отчетах "Слуги народа" обнаружили признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме "Слуги народа", НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партий "Конгресс украинских националистов" и Блок Вилкула "Украинская перспектива". Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию.

Также были составлены и направленные в суд административные протоколы в отношении руководителей партий:

Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;

"ВО" Свобода ";

"Слуга народа";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Важливий кожен";

"ВАРТА";

"Социал-патриотическая ассамблея славян";

"Новая демократия";

"Гражданская сила";

"Команда Андрея Балоги";

"Конгресс украинских националистов".

Напомним, Махинации в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ.