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01 марта 2021, 15:16 15

НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа"

01 марта 2021, 15:16 15
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В отчетах политсилы обнаружили признаки уголовных преступлений
В отчетах политсилы обнаружили признаки уголовных преступлений
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о прекращении государственного финансирования правящей партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает RegioNews.

Известно, что финансирование партии остановили из-за выявленных нарушений в отчетах за два отчетных периода

В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что в отчетах "Слуги народа" обнаружили признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме "Слуги народа", НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партий "Конгресс украинских националистов" и Блок Вилкула "Украинская перспектива". Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию.

Также были составлены и направленные в суд административные протоколы в отношении руководителей партий:

  • Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;
  • "ВО" Свобода ";
  • "Слуга народа";
  • "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
  • "Важливий кожен";
  • "ВАРТА";
  • "Социал-патриотическая ассамблея славян";
  • "Новая демократия";
  • "Гражданская сила";
  • "Команда Андрея Балоги";
  • "Конгресс украинских националистов".

Напомним, Махинации в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ.

финансирование Слуга народа НАПК бюджет коррупция

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