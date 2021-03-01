НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа"
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о прекращении государственного финансирования правящей партии "Слуга народа".
Об этом сообщается на сайте НАПК, передает RegioNews.
Известно, что финансирование партии остановили из-за выявленных нарушений в отчетах за два отчетных периода
В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
В НАПК добавили, что в отчетах "Слуги народа" обнаружили признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Кроме "Слуги народа", НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партий "Конгресс украинских националистов" и Блок Вилкула "Украинская перспектива". Соответствующие материалы НАПК направляет в Национальную полицию.
Также были составлены и направленные в суд административные протоколы в отношении руководителей партий:
- Рух нових сил Михайла Саакашвілі”;
- "ВО" Свобода ";
- "Слуга народа";
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Важливий кожен";
- "ВАРТА";
- "Социал-патриотическая ассамблея славян";
- "Новая демократия";
- "Гражданская сила";
- "Команда Андрея Балоги";
- "Конгресс украинских националистов".
Напомним, Махинации в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ.