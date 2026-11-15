Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
В Украине в понедельник снова будут действовать отключения света. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Завтра, 16 ноября, в части регионов будут действовать следующие ограничения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, 15 ноября россияне атаковали энергетический объект, из-за чего в нескольких регионах люди остались без света.
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