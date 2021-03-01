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01 марта 2021, 09:42 2376

В Мариуполе произошло двойное убийство: погибли девушка с парнем

01 марта 2021, 09:42 2376
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Правоохранители проверяют все версии совершения преступления
Правоохранители проверяют все версии совершения преступления
Фото: из открытых источников
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Накануне в Мариуполе произошло двойное убийство: были обнаружены 23-летний парень и 19-летняя девушка. Тела пары обнаружил хозяин квартиры, которую молодые люди сняли накануне. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского районного управления полиции Донецкой области.

Во время проведения следственных действий было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования правоохранители проверяют все версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

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