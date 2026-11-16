В Херсонской области россияне атаковали мужчину на мопеде: он погиб
В понедельник, 16 ноября, российские военные атаковали ехавшего на мопеде беспилотником жителя Херсонщины. От полученных травм мужчина погиб
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин , передает RegioNews .
По его словам, удар произошел около 10:20 недалеко от села Садовое.
"Российские террористы атаковали беспилотником мужчину неподалеку от села Садовое", – отметил Прокудин.
В момент атаки местный житель ехал на мопеде. Полученные травмы оказались смертельными.
Личность погибшего устанавливается.
По данным ОВА, за прошедшие сутки российские захватчики били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, в частности, повредили многоэтажку и 2 частных дома. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.