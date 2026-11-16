Тайные встречи и новый телефон: Кравченко обнародовал записи разговоров жены руководителя САП

Фото: "Украинская правда"

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал записи разговоров жены руководителя САП Александра Клименко и ее подруги – руководителя адвокатского бюро "Редич и партнеры" Наталии Редич

Об этом Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, обнародовав видео с фрагментами разговоров, передает RegioNews.

На записях женщины обсуждают уголовное производство, опасения по поводу прослушивания телефонов и пытаются выяснить, могут материалы следствия, изъятые под обыск детективами НАБУ в ОГП касаться их лично.

По версии Кравченко, речь идет о событиях после обысков НАБУ в Офисе генерального прокурора 4 сентября 2026 года. Следственные действия проводились в рамках расследования деятельности мошеннических колл-центров. В то же время Кравченко утверждает, что настоящей целью обысков мог быть доступ к материалам других уголовных производств, в том числе касавшихся людей из окружения руководства антикоррупционных органов.

По версии, выложенной в видео, на следующее утро после обысков жена Александра Клименко позвонила своей подруге – адвокату Наталии Редич – и попросила о срочной встрече.

Перед этим, как утверждает Кравченко, адвокат обратилась к общей знакомой по имени Вероника, которую он называет гадалкой. Ее якобы посещала жена руководителя САП.

Во время разговора Редич, по утверждению эксгенпрокурора, пыталась выяснить, может ли уголовное производство касаться возможного незаконного обогащения семьи Клименко, в том числе имущества, оформленного на его родителей.

Впоследствии женщины встретились на детской площадке в Киеве. Как утверждается в обнародованных записях, супруга руководителя САП предостерегла подругу от неосторожных высказываний.

Позже адвокат вновь обратилась к знакомой с вопросами о возможном обнародовании переписки и прослушивания телефона, офиса и автомобиля.

Новый телефон и возможная слежка

По словам Кравченко, 7 сентября супруга Клименко и адвокат вновь встретились в одном из столичных кафе. Перед встречей Редич якобы оставила телефон и сумку в автомобиле.

В тот же вечер адвокат, как утверждает эксгенпрокурор, приобрела новый телефон на радиорынке "Караваевы дачи" и перенесла на него информацию со старого устройства.

Приблизительно через час ей позвонила жена руководителя САП. В ходе разговора Редич сообщила, что действует по ранее определенному плану.

Кравченко предполагает, что такие действия могли быть попыткой избежать слежки и скрыть содержание коммуникаций.

Отдельно бывший генпрокурор заявил, что во время обысков в Офисе генпрокурора детективы НАБУ могли получить доступ к материалам другого уголовного производства.

По его словам, в рамках этого дела ранее сообщили о подозрениях, однако после обысков соответствующие сведения якобы незаконно изъяли из государственного реестра. Также он утверждает, что информация из следственных материалов стала известна лицам, к которым она касалась.

Эти события Кравченко связывает со спецоперацией НАБУ и САП Карфаген. Он предполагает, что антикоррупционные расследования могли использоваться для давления на правоохранителей или отвлечение от возможных правонарушений в окружении руководства антикоррупционных органов.

Эксгенпрокурор анонсировал обнародование дополнительных документов, записей разговоров и других материалов.

Обнародованные Кравченко записи – это его утверждение, которое следует рассматривать как версию бывшего генпрокурора, а не как доказанные факты.

Как известно, утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко также отметил, что раньше его от принятия таких решений якобы сдерживал президент Владимир Зеленский, а также представители антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что для Кравченко есть только один путь – увольнение с должности. Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно поддержать его увольнение.

Руслан Кравченко в ночь на 14 сентября выехал из Украины через пункт пропуска "Шегини – Медика" на автомобиле премиумтакси , а не на служебном транспорте.

Кравченко также подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. 21 сентября его уволили из прокуратуры.

Верховная Рада на заседании 15 сентября поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

Впоследствии, по данным УП, бывший генеральный прокурор после выезда из Украины вместе с супругой зарегистрировал место жительства в столице Австрии Вене.