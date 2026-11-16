Фото: СБУ

Служба безопасности задержала на Днепропетровщине местного жителя, подозреваемого в корректировке российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, мужчина работал на врага под видом водителя такси. Он принимал заказы на перевозку пассажиров в прифронтовых населенных пунктах Синельниковского района.

В ходе поездки злоумышленник фотографировал на телефон военные и энергетические объекты, а также места сосредоточения украинских военных и техники.

Среди интересующих российского куратора объектов были позиции противовоздушной обороны, в том числе мобильных огневых групп, запасные командные пункты и логистические центры Сил обороны.

Кроме того, агент собирал информацию о расположении важных электроподстанций и их состоянии после российских атак.

По данным СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских комментариев, которые оставлял в чатах компьютерные игры.

Правоохранители заблаговременно разоблачили его деятельность и задержали по месту жительства. В ходе обысков изъяли два смартфона, на которых обнаружили скриншоты Google Maps с пометками украинских объектов и переписку с представителем российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.