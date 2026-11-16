Россияне ударили по Балаклее: один человек погиб, четверо ранены

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атаки, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате обстрела повреждены отделение почты, один грузовик и три легковых автомобиля.

Сейчас на месте идет ликвидация последствий российского удара.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек.