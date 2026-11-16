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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
16 ноября 2026, 07:59

РФ увеличивает количество дронопортов, пользуясь нехваткой ракет в Украине

16 ноября 2026, 07:59
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Враг увеличивает количество стационарных дронопортов – огромных площадок для хранения, подготовки и запуска ударных дронов и легких крылатых ракет
Враг увеличивает количество стационарных дронопортов – огромных площадок для хранения, подготовки и запуска ударных дронов и легких крылатых ракет
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Почему они это делают? – Потому что могут.

Наши "пускачи" – подразделения, экипажи, которые запускают дальнобойные дроны, вынуждены постоянно прятаться, каждый раз менять места запуска, быстро запускать и немедленно покидать место работы после запуска дронов.

Любая задержка, пренебрежение правилами маскировки могут дорого стоить. Враг постоянно ведет воздушную разведку, работает агентура, и по обнаруженной стартовой площадке может немедленно прилететь "Искандер" или авиационная ракета.

Мы тоже наносим удары по дронопортам. Но не баллистикой, которая прилетает за считаные минуты, не крылатыми ракетами, которые могут прилететь за десятки минут, а дронами, которые работают на максимальном расстоянии по радиоканалу – и это еще тот трэш и большая удача, если получится, и которые летят не минуты, не десятки минут, а часы, поэтому и не могут наносить удары вовремя, когда враг запускает дроны.

Так что когда Штилерман говорит, что его баллистическая ракета FP-7 "слишком дорогая", то неужели она стоит дороже того ущерба, который наносят вражеские ударные дроны?.. Отлично вместе с ней по вражеским дронопортам работала бы и "Фламинго" с боевой частью весом в целую тонну.

Но нет.

Закрыть небо может не только ПВО, но и системная работа по уничтожению вражеских средств поражения, заводов и дронопортов. Но для этого нужно меньше воровать, меньше обещать и больше работать.

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Украина война РФ обстрелы ПВО ракета
 
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